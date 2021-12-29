В Петербурге задержали мигранта, зарезавшего соперника по игре в нарды

Мужчины поспорили по поводу того, кто выиграл.

В Петербурге задержали 45-летнего гражданина Азербайджана, который нанес смертельное ранение сопернику по игре в нарды. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло в ночь на 3 февраля в ресторане на улице Седова. Мужчины поспорили по поводу того, кто выиграл. Словесный конфликт разрешился только при помощи ножа. Потерпевший получил смертельный удар в грудь и скончался в машине скорой помощи.

Неадекватного любителя игры в нарды задержали через пять дней. Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый помещен под стражу.

Ранее мы писали, что полиция задержала ранее судимую петербурженку, которая ранила ножом своего сына.

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