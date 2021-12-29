Полиция задержала ранее судимую петербурженку, которая ранила ножом своего сына

Мужчина выпивал вместе с матерью, но потом между ними произошел конфликт.

Полиция возбудила уголовное дело после покушения на убийство в квартире на улице Коллонтай. По версии заявительницы и оперативников, женщина ударила ножом своего 31-летнего сына.

Как стало известно Piter.TV, конфликт между родственниками произошел в доме №21/4 21 января во время совместного распития спиртных напитков. 49-летняя подозреваемого ударила сына в грудь ножом. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу. Мужчина находится в отделении шоковой терапии.

На следующий день его мать задержали. Ранее она была неоднократно судима за различные преступления, например, за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина нанес удар ножом бывшей жене при сыне-подростке в Московском районе.

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