Мужчина нанес удар ножом бывшей жене при сыне-подростке в Московском районе

Пострадавшую доставили в больницу.

В Московском районе Петербурга мужчина напал на бывшую супругу во время семейного конфликта. По информации Piter.tv, мужчина порезал ножом лицо женщины при 13-летнем сыне.

Инцидент произошел на улице Федора Котанова в доме № 5. Во время ссоры подозреваемый несколько раз толкнул и пнул женщину, угрожая ей убийством. Потасовка произошла на глазах у подростка. Он вызвал скорую помощь, после чего буйный отец скрылся.

Пострадавшую доставили в больницу. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Приморском районе пожилую няню подозревают в избиении воспитанника.

Фото: Piter.tv