  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина нанес удар ножом бывшей жене при сыне-подростке в Московском районе
Сегодня, 14:29
252
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина нанес удар ножом бывшей жене при сыне-подростке в Московском районе

0 0

Пострадавшую доставили в больницу.

В Московском районе Петербурга мужчина напал на бывшую супругу во время семейного конфликта. По информации Piter.tv, мужчина порезал ножом лицо женщины при 13-летнем сыне. 

Инцидент произошел на улице Федора Котанова в доме № 5. Во время ссоры подозреваемый несколько раз толкнул и пнул женщину, угрожая ей убийством. Потасовка произошла на глазах у подростка. Он вызвал скорую помощь, после чего буйный отец скрылся. 

Пострадавшую доставили в больницу. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Приморском районе пожилую няню подозревают в избиении воспитанника.

Фото: Piter.tv

Теги: напал на жену при сыне, отец тиран, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии