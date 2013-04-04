Раскрыто убийство 20-летней давности в Санкт-Петербурге

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района раскрыли убийство, совершённое более 20 лет назад. Преступление произошло 24 декабря 2003 года в доме по Хасанской улице. Тогда на лестничной клетке было обнаружено тело 29-летнего мужчины с ножевым ранением шеи. Несмотря на возбуждённое уголовное дело преступление до настоящего времени оставалось нераскрытым.

Однако в ноябре 2023 года оперативники задержали 49-летнего петербуржца по подозрению в совершении этого преступления. По версии следствия, 24 декабря 2003 года между подозреваемым и жертвой произошёл внезапный конфликт из-за распития спиртных напитков. В ходе конфликта подозреваемый нанёс потерпевшему смертельное ножевое ранение в шею и скрылся с места происшествия.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщал, что распылившего баллончик на проспекте Авиаконструкторов в трамвае подростка задержали.

Фото: Piter.TV