Сотрудники транспортной полиции задержали пять гидроциклистов-нарушителей

Сотрудники транспортной полиции во время рейда выявили пять нарушителей в акваториях Невы и Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Правоохранители остановили маломерное судно в Малой Неве под управлением 29-летней петербурженки. Оказалось, что у нее не было соответствующих прав. За аналогичные нарушения к ответственности привлекли двух жителей Москвы, петербуржца и жительницу Ленобласти в возрасте от 21 до 31 года.

Граждан отстранили от управления гидроциклами и передали в ГИМС МЧС по Петербургу для составления протокола по статье "Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург улучшил свою позицию в Национальном экологическом рейтинге регионов России.

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