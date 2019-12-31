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Сотрудники транспортной полиции задержали пять гидроциклистов-нарушителей
Сегодня, 13:03
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Сотрудники транспортной полиции задержали пять гидроциклистов-нарушителей

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Правоохранители провели рейд "Фарватер".

Сотрудники транспортной полиции во время рейда выявили пять нарушителей в акваториях Невы и Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Правоохранители остановили маломерное судно в Малой Неве под управлением 29-летней петербурженки. Оказалось, что у нее не было соответствующих прав. За аналогичные нарушения к ответственности привлекли двух жителей Москвы, петербуржца и жительницу Ленобласти в возрасте от 21 до 31 года. 

Граждан отстранили от управления гидроциклами и передали в ГИМС МЧС по Петербургу для составления протокола по статье "Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург улучшил свою позицию в Национальном экологическом рейтинге регионов России. 

Фото: pixabay.com 

Теги: вождение без прав, гидроцикл, маломерное судно, транспортная полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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