В городе ведется активная работа по экологическому просвещению.

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что Петербург улучшил свою позицию в Национальном экологическом рейтинге регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующий рейтинг составили по данным экологически значимых событий. По словам градоначальника Александра Беглова, вопросы экологической безопасности остаются в приоритете городского правительства.

Отмечается, что за минувший год в Северной столице ликвидированы 273 незаконных свалки. Кроме того, власти Петербурга передали в федеральную собственность полигон "Красный Бор".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появится легальное граффити на фасаде здания.

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