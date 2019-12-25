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Сотрудники спецслужб получат право на второе гражданство
Сегодня, 10:13
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matveyvn

Сотрудники спецслужб получат право на второе гражданство

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До этого наличие вида на жительство в другом государстве могло стать причиной для увольнения из ФСБ.

Сотрудники спецслужб получат право на второе гражданство. Это следует из поправок в законы о внешней разведке и ФСБ, которые внёс в Госдуму президент Владимир Путин. Об этом пишет газета "Ведомости".

В законопроектах сказано, что сотрудникам ФСБ, СВР и военнослужащим разрешат иметь второе гражданство или вид на жительство, если это нужно для решения задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности. Решение по тому или иному сотруднику в этом случае должен принимать руководитель службы.

До этого наличие вида на жительство в другом государстве могло стать причиной для увольнения из ФСБ.

Ранее под Красноярском ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории.

Фото: pixabay.com

Теги: вид на жительство, второе гражданство, свр, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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