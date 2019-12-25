Под Красноярском ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории

В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Производство наркотических средств в особо крупном размере".

Сотрудниками ФСБ в Красноярском крае пресечена деятельность нарколаборатории, которая производила запрещенные вещества в крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка ФСБ.

Трое злоумышленников приобрели дом в Емельяновском районе Красноярского края, где оборудовали нарколабораторию. При обыске там изъято 350 литров прекурсоров, 3,5 кг мефедрона, и около 8 л наркосодержащей жидкости.

Все трое красноярцев задержаны и арестованы. Расследуется уголовное дело по статье "Производство наркотических средств в особо крупном размере".

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