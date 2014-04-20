Сотрудники силовых структур пришли в Красноярский научный центр СО РАН

В МВД не прокомментировали информацию о причинах обыска.

Сотрудники силовых структур пришли в Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Об этом рассказали журналисты "Интерфакса" со ссылкой на пресс-службу учреждения. Официальный представитель СО РАН Мария Байкалова подчеркнула, что на территории велись оперативные мероприятия.

Силовики приходили, но мы пока не знаем про обыски ничего. Выясняем этот вопрос. Мария Байкалова, пресс-служба СО РАН

Местные журналисты рассказали со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах о том, что обыски состоялись в СО РАН утром 30 апреля. По предварительной информации, представители закона заинтересовались учреждением в связи с расследованием дела о превышении должностных полномочий. В региональном МВД России сведения на данный момент не прокомментировали.

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