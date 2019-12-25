  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудники пожарной части провели уборку на военном мемориале в деревне Антропшино
Сегодня, 13:29
98
lizapoluda

Сотрудники пожарной части провели уборку на военном мемориале в деревне Антропшино

0 0

Также участники акции обновили памятник красноармейцам.

Пожарные из 103 части ОГПС ГКУ "Леноблпожспас" провели уборку мемориала красноармейцев, отдавших жизнь в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Участники мероприятий убрали с территории мусор и покрасили главный памятник в красный цвет.

Еще в июле текущего года пожарные "Ленпожспаса" благоустроили захоронение советских солдат, которые погибли в боях на реке Славянка.

Ранее мы рассказали о том, что жители 15 поселений Ломоносовского района приняли участие в акции "Земля Доблести".

Фото: Пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии