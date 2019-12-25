Сотрудники пожарной части провели уборку на военном мемориале в деревне Антропшино

Пожарные из 103 части ОГПС ГКУ "Леноблпожспас" провели уборку мемориала красноармейцев, отдавших жизнь в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Участники мероприятий убрали с территории мусор и покрасили главный памятник в красный цвет.
Еще в июле текущего года пожарные "Ленпожспаса" благоустроили захоронение советских солдат, которые погибли в боях на реке Славянка.
Ранее мы рассказали о том, что жители 15 поселений Ломоносовского района приняли участие в акции "Земля Доблести".
Фото: Пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"
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