Сотрудники пожарной части провели уборку на военном мемориале в деревне Антропшино

Также участники акции обновили памятник красноармейцам.

Пожарные из 103 части ОГПС ГКУ "Леноблпожспас" провели уборку мемориала красноармейцев, отдавших жизнь в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Участники мероприятий убрали с территории мусор и покрасили главный памятник в красный цвет.

Еще в июле текущего года пожарные "Ленпожспаса" благоустроили захоронение советских солдат, которые погибли в боях на реке Славянка.

Ранее мы рассказали о том, что жители 15 поселений Ломоносовского района приняли участие в акции "Земля Доблести".

Фото: Пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"