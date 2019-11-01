Сотрудники полиции задержали в Ленобласти женщину, угнавшую автомобиль у бывшего мужа

Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.

Мужчина обвинил бывшую жену в краже его автомобиля. Он обратился в дежурную часть полиции по Ломоносовскому району Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Заявитель утверждал, что машина пропала в ночь с 14 на 15 августа. "Шкода" была припаркована на Советской улице в деревне Лаголово. В результате розыска полицейские обнаружили машину в поселке Терволово Гатчинского района. В ней находилась 38-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, автомобиль изъяли. Ущерб оценили в 650 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленница очаровала женатого владельца "Шевроле" и угнала его машину.

Фото: Piter.TV