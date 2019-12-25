Петербуржец проведет 8 лет в колонии за убийство бывшей жены

Он отправится в колонию строгого режима.

В Петербурге огласили приговор по делу об убийстве бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что 20 июня 2023 года петербуржец, находясь в квартире в Зеленогорске, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес бывшей жене удар ножом в область живота. Смерть женщины наступила в автомобиле скорой медицинской помощи.

Суд назначил петербуржцу наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 18-летней давности.

Фото: Piter.tv