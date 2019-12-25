Двое из потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции задержали в Пскове подозреваемого в избиении трех жителей Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и области.

В ОМВД России по Кингисеппскому району Ленобласти 25 мая поступила телефонограмма из больницы о том, что квартир одного из домов по улице Доронина г. Кингисеппа госпитализированы трое мужчин. Мужчины 1970 и 1980 годов рождения находятся в тяжелом состоянии, третий мужчина 1970 года – в удовлетворительном.

На улице Малоозерная г. Пскова по подозрению в совершении преступления задержан житель Кингисеппа, который во время ссоры деревянной палкой избил потерпевших и с места происшествия скрылся. Подозреваемый задержан.

Ранее сожитель забил женщину до смерти на глазах пятерых детей.

Фото: Piter.TV