Полицейские в Петербурге задержали "сантехника", подозреваемого в краже у блокадницы

Установлено, что он шел за пожилой женщиной из магазина. В квартире он незаметно разлил воду в ванной комнате и сказал хозяйке о протечке. Улучив момент, он украл деньги и скрылся.

Полицейские задержали мужчину, который представился "сантехником" и обокрал блокадницу, проживающую в квартире дома по улице Генерала Симоняка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Блокадница 24 августа обратилась в полицию и сообщила, что при возвращении домой из магазина в подъезде к ней обратился незнакомый мужчина и представился сантехником. Войдя в квартиру, мужчина сообщил пенсионерке, что у нее не исправна система канализации. Пока хозяйка находилась в соседней комнате, "сантехник" похитил 140 тысяч рублей.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний житель Петербурга. Установлено, что он шел за пожилой женщиной из магазина. В квартире он незаметно разлил воду в ванной комнате и сказал хозяйке о протечке. Улучив момент, он украл деньги и скрылся.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге угонщика мотоцикла сбила машина.

Видео: МВД