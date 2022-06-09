Полиция устанавливает иные факты ее противоправной деятельности.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в серии краж в супермаркетах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

Правоохранителями была задержана ранее судимая 32-летняя неработающая уроженка Рязани, которая подозревается в серии краж у покупателей супермаркетов.

Так 10 мая на проспекте Науки она украла кошелек с деньгами из сумки 81-летней пенсионерки. В магазине на Гражданском проспекте 14 мая из кармана 28-летней покупательницы пропал IPhone стоимостью 93 тысячи рублей. В супермаркете на проспекте Непокоренных 20 мая подозреваемая совершила кражу мобильного телефона стоимостью 40 000 рублей из кармана 18-летней девушки.

По всем трем фактам были возбуждены уголовные дела. Полиция устанавливает иные факты ее противоправной деятельности.

Ранее из квартиры на Апраксином переулке похитили ювелирные изделия стоимостью 10 млн рублей.

Видео: МВД