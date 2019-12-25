Из квартиры на Апраксином переулке похитили ювелирные изделия стоимостью 10 млн рублей

В полицию ночью 7 июня обратилась 58-летняя хозяйка квартиры.

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, похитившего из квартиры в Центральном районе ювелирные украшения стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию ночью 7 июня обратилась 58-летняя женщина. Она сообщила, что в период с 5 по 6 июня, когда она находилась за городом, неизвестный проник в ее трехкомнатную квартиру в доме по Апраксину переулку. Из квартиры пропали ювелирные украшения стоимостью около 10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленник разыскивается.

Ранее у жительницы Выборга украли автомобиль за 9 млн рублей.

Фото: pexels