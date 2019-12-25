В Петербурге задержали рецидивиста, угнавшего у знакомого машину такси

Мужчины вместе распивали алкоголь, после чего злоумышленник украл ключи от автомобиля.

После полуночи в понедельник, 16 ноября, инспекторы ДПС остановили на Авангардной улице белый "Фольксваген" для проверки документов. За рулем явно побывавшего в ДТП автомобиля был 35-летний неработающий петербуржец, который не смог предоставить полицейским документы на машину. Мужчину, ранее восемь раз судимого за кражи, доставили в отдел полиции.

К утру к правоохранителям обратился 44-летний водитель агрегатора такси, который пришелся задержанному знакомым. Автомобиль, как выяснилось, принадлежит таксисту по договору аренды, а у рецидивиста иномарка оказалась нечестным образом. 15 ноября мужчины вместе распивали алкоголь дома у таксиста на проспекте Ветеранов, и злоумышленник, похитив ключи от машины, скрылся на ней.

Иномарку передали под сохранную расписку, также устанавливаются обстоятельства получения машиной повреждений. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД