  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудники полиции задержали мужчину, изготавливавшего поддельные документы
Сегодня, 13:15
135
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники полиции задержали мужчину, изготавливавшего поддельные документы

0 0

По предварительной информации, злоумышленник получил 79 500 рублей за изготовление поддельного решения суда.

Накануне, 16 сентября, сотрудники ГУ МВД России при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали 45-летнего петербуржца, который подозревается в изготовлении поддельных документов, сообщили в пресс-службе ведомства. 

По предварительной информации, мужчина получил 79 500 рублей и изготовил поддельное решение суда об исключении из списков административных выдворяемых за пределы Российской Федерации нескольких иностранных граждан одной из стран ближнего зарубежья. В квартире у злоумышленника изъяли оргтехнику, поддельный штамп Верховного суда РФ, денежные средства, 4 нотариальные доверенности от иностранных граждан на предоставление злоумышленником их интересов в суде, документы финансово-хозяйственной деятельности.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и изготовлении поддельных документов. 

Ранее мы писали, что житель Мурино выстрелил в воздух у пивного магазина в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, поддельные документы, полиция петербурга
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии