Сотрудники полиции задержали мужчину, изготавливавшего поддельные документы

По предварительной информации, злоумышленник получил 79 500 рублей за изготовление поддельного решения суда.

Накануне, 16 сентября, сотрудники ГУ МВД России при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали 45-летнего петербуржца, который подозревается в изготовлении поддельных документов, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, мужчина получил 79 500 рублей и изготовил поддельное решение суда об исключении из списков административных выдворяемых за пределы Российской Федерации нескольких иностранных граждан одной из стран ближнего зарубежья. В квартире у злоумышленника изъяли оргтехнику, поддельный штамп Верховного суда РФ, денежные средства, 4 нотариальные доверенности от иностранных граждан на предоставление злоумышленником их интересов в суде, документы финансово-хозяйственной деятельности.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и изготовлении поддельных документов.

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Фото: Piter.tv