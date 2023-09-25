Петербургские полицейские с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя

В отношении автомобилиста был составлен ряд административных протоколов.

Сотрудники полиции с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя в Курортном районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Рано утром 23 сентября в полицию обратился очевидец и сообщил, что с территории АЗС в Зеленогорске уехал пьяный водитель на автомобиле Ford Focus.

Спустя час сотрудники ГИБДД обнаружили разыскиваемый автомобиль на 4 км Приморского шоссе в поселке Ушково. При виде патрульного автомобиля нарушитель попытался скрыться, увеличив скорость. Полицейскими было организовано преследование. Неоднократные требования об остановке нарушитель игнорировал, двигался с высокой скоростью, неоднократно выезжал на встречную полосу.

На Средневыборгском шоссе в районе поселка Поляны один из сотрудников полиции применил табельное оружие для остановки автомобиля. Через пять километров в посёлке Зелёный Холм (Выборгский район Ленобласти) Ford был блокирован и остановлен. За рулем находился 25-летний петербуржец в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении автомобилиста был составлен ряд административных протоколов.

В мае полицейские в ходе погони задержали 14-летнего школьника, угнавшего BMW у своей матери.

Видео: МВД