Полицейские в ходе погони задержали 14-летнего школьника, угнавшего BMW у своей матери

В итоге он не справился с управлением и совершил наезд на стоящий полицейский автомобиль.

Полицейские в ходе погони задержала 14-летнего школьника, угнавшего BMW у своей матери. Видео с погоней опубликовала пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 4 мая в полицию Приморского района поступило сообщение от 38-летней женщины о том, что 14-летний сын угнал её автомобиль BMW.

При патрулировании данный автомобиль был обнаружен полицейскими у дома 31 по Октябрьской набережной. Нарядом ДПС была предпринята попытка остановки машины, однако подросток не выполнил законные требования полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться, создавая угрозу для жизни и здоровья граждан.

Полицейскими было организовано преследование транспортного средства. Двигаясь по Октябрьской набережной в направлении от Новосаратовки к улице Покровская дорога, водитель BMW не справился с управлением и совершил наезд на стоящий полицейский автомобиль. В результате ДТП пострадавших нет.

Подросток был доставлен в отдел полиции для разбирательства, после чего передан законному представителю. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В апреле на трассе М-10 сотрудники ГИБДД устроили погоню за автомобилем Opel Astra. Инспектор из своего табельного пистолета произвел один выстрел в безопасном направлении и несколько по колесам преследуемого автомобиля, после чего он был остановлен. Водитель и три пассажира попытались скрыться бегством в лесополосе.

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Видео: МВД