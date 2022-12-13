На трассе М-10 сотрудники ГИБДД устроили погоню за автомобилем Opel Astra

Водитель и три пассажира попытались скрыться бегством в лесополосе. Был задержан один из 28-летних пассажиров.

Сотрудники ГИБДД с применением табельного оружия задержали одного из участников погони на автодороге М-10 "Россия". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На подъезде к деревне Федоровское 10 апреля в 02:35 нарядом ДПС была предпринята попытка остановки автомобиля Opel Astra, водитель которой проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться.

В 02:42 на 674 км автодороги М-10 инспектор из своего табельного пистолета произвел один выстрел в безопасном направлении и несколько по колесам преследуемого автомобиля, после чего он был остановлен. Водитель и три пассажира попытались скрыться бегством в лесополосе.

В ходе преследования сотрудниками был задержан один из 28-летних пассажиров, на которого был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В этот же день в поселке Федоровское был задержан 30-летний водитель автомобиля, скрывшийся от погони. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Автомобиль помещен на спецстоянку.

Также ранее в Петербурге сотрудники ГИБДД устроили погоню за 16-летним водителем с признаками опьянения.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области