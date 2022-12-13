В Петербурге сотрудники ГИБДД устроили погоню за 16-летним водителем с признаками опьянения

Автомобиль остановился только когда ему прострелили колесо.

В Красносельском районе Петербурга сотрудники ГИБДД после погони и применения табельного оружия задержали несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 24 по Кингисеппскому шоссе была предпринята попытка остановки автомобиля Datsun on-DO. Водитель резко изменил траекторию движения и пытался скрыться, не выполнив требования об остановке.

Спустя 15 минут, в ходе преследования у дома 12 по Кингисеппскому шоссе, инспектор ДПС применил табельное оружие и произвел один выстрел в безопасном направлении и пять выстрелов по колесам преследуемого автомобиля, повредив заднее левое колесо, после чего машина остановилась. Водителем оказался 16-летний учащийся одного из технических университетов Санкт-Петербурга с внешними признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Были составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.26 и части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, после чего нарушитель был передан матери. Кроме того, решается вопрос о привлечении матери к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В конце февраля 19-летнего студента Горного университета на BMW задержали после 36 выстрелов по колёсам.

Видео: МВД