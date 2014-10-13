Полиция Петербурга разыскивает стрелка из желтого "Мини Купера"

Мужчина не поделил дорогу с другим водителем.

Неизвестный на желтом "Мини Купере" выстрелил в проезжающего мимо водителя "Тойты" днем 28 апреля. Теперь стрелка разыскивают, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в первом часу на повороте на Рябовское шоссе с улицы Коммуны. Между водителями произошел дорожный конфликт. Гражданин, который находился за рулем дорогой иномарки, сделал выстрел в авто другого человека и затем скрылся с места происшествия. У "Тойты" был поврежден бампер.

Полиция устанавливает все детали произошедшего.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что водителя каршеринга, который стрелял на улице Тельмана, задержали.

Фото: Piter.tv