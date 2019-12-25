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Сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных изделий из гатчинской церкви
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Сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных изделий из гатчинской церкви

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По подозрению в хищении задержаны две несовершеннолетние девушки.

Сотрудники полиции раскрыли кражу из гатчинской церкви. По подозрению в хищении задержаны две несовершеннолетние девушки. Об этом сообщила  пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Гатчинского района 8 декабря поступило заявление от настоятеля Мариенбургской Покровской церкви, расположенной в Гатчине. Священнослужитель сообщил, что две неизвестные девушки, разбив стекло иконы Божьей Матери Всецарицы, похитили ювелирных изделия стоимостью 20 тысяч рублей.

В понедельник, 13 декабря, по подозрению в хищении были задержаны две девушки 15 и 16 лет. Часть похищенного имущества полицейским удалось изъять и вернуть в церковь.  

Фото: ВКонтакте / Мариенбургский Покровский храм г.Гатчины; МВД

 

Теги: кража, церковь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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