Сотрудники полиции раскрыли кражу ювелирных изделий из гатчинской церкви

По подозрению в хищении задержаны две несовершеннолетние девушки.

Сотрудники полиции раскрыли кражу из гатчинской церкви. По подозрению в хищении задержаны две несовершеннолетние девушки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Гатчинского района 8 декабря поступило заявление от настоятеля Мариенбургской Покровской церкви, расположенной в Гатчине. Священнослужитель сообщил, что две неизвестные девушки, разбив стекло иконы Божьей Матери Всецарицы, похитили ювелирных изделия стоимостью 20 тысяч рублей.

В понедельник, 13 декабря, по подозрению в хищении были задержаны две девушки 15 и 16 лет. Часть похищенного имущества полицейским удалось изъять и вернуть в церковь.

Фото: ВКонтакте / Мариенбургский Покровский храм г.Гатчины; МВД