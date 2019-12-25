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"Домушник" унес из квартиры на Беринга чужие деньги и вещи на миллион рублей
Сегодня, 10:25
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Домушник" унес из квартиры на Беринга чужие деньги и вещи на миллион рублей

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Похищенное удалось изъять.

Неизвестный обокрал жительницу улицы Беринга на 1 млн рублей. Подозреваемого уже задержала полиция, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

31-летняя потерпевшая обратилась в полицию 22 июня. Злоумышленник каким-то образом проник в ее квартиру, откуда унес 400 тысяч рублей и личные вещи. По "горячим следам" в парадной на улице Рубинштейна был задержан. 53-летний гражданин был ранее судим.

По факту кражи возбудили уголовное дело, похищенное изъяли. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге водитель маршрутки списал у пассажирки 50 тыс. рублей. 

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: домушник, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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