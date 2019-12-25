В Петербурге водитель маршрутки списал у пассажирки 50 тыс. рублей

Подозреваемым оказался 35-летний горожанин.

Стражи порядка задержали в Петербурге водителя маршрутки, который подозревается в краже 50 тыс. рублей у пенсионерки. По версии заявительницы, мужчина во время поездки списал крупную сумму с карты пассажирки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавшая обратилась к правоохранителям Выборгского района 17 июня. Спустя сутки полицейские "по горячим следам" нашли злоумышленника. Подозреваемым оказался 35-летний горожанин, который работает водителем маршрутного такси в одной из коммерческих организаций города.

Мужчину задержали и поместили в изолятор. По факту случившегося возбудили уголовное дело части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

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Фото: Piter.tv