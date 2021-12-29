На Муринской дороге столкнулись автобус и бетономешалка

В общественном транспорте на момент ДТП пассажиров не было.

Накануне вечером, 18 июня, Муринскую дорогу не смогли поделить бетономешкалка и автобус. Об этом сообщили очевидцы в группе "Девяткино LIVE | Мурино" в соцсети "ВКонтакте".

Общественный транспорт не успел притормозить перед мчащимся грузовиком. По предварительным данным, никто не пострадал. В автобусе на момент ДТП пассажиров не было.

Обстоятельства случившегося уточняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv