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На Муринской дороге столкнулись автобус и бетономешалка

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В общественном транспорте на момент ДТП пассажиров не было.

Накануне вечером, 18 июня, Муринскую дорогу не смогли поделить бетономешкалка и автобус. Об этом сообщили очевидцы в группе "Девяткино LIVE | Мурино" в соцсети "ВКонтакте". 

Общественный транспорт не успел притормозить перед мчащимся грузовиком. По предварительным данным, никто не пострадал. В автобусе на момент ДТП пассажиров не было. 

Обстоятельства случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: подросток на питбайке попал в ДТП в районе Приозерска.

Фото: Piter.tv

Теги: авария с автобусом, автобус и бетономешалка, муринская дорога
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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