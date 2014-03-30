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Сотрудники полиции в Агалатово задержали наркокурьера с 10 килограммами мефедрона

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Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте.

Во Всеволожском районе Ленобласти 4 декабря полиция задержала наркокурьера. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Около 11 часов утра 4 декабря недалеко от поселка Агалатово сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль Subaru Forester. За рулём находился 26-летний мужчина, который заметно нервничал, на вопросы отвечал невпопад. В ходе осмотра автомобиля на заднем сиденье было обнаружено 10 пластиковых пакетов с неизвестным порошком общим весом почти 10 килограммов. Экспертиза выяснила, что в пакетах находился мефедрон.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте. Полицейские устанавливают источник приобретения и каналы сбыта наркотиков. 

В ноябре в  Петербурге полиция прикрыла сеть наркоторговцев.

Видео: МВД

Теги: наркокурьер, наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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