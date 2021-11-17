Задержаны восемь подозреваемых.

В Петербурге полиция прикрыла сеть наркоторговцев. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

В понедельник, 15 ноября, сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке спецподразделения "Гром" провели обыск в квартире, расположенной в поселке Песочный, в которой оборудовали наркотеплицу. Сотрудники нашли и изъяли 37 кустов наркосодержащего растения, а также около 150 граммов марихуаны. Также в семи районах Петербурга правоохранители нашли 315 тайников с заложенными наркотиками.

В результате рейдов задержали 37-летнего организатора нелегального бизнеса, 31-летнего организатора, бухгалтера и администратора интернет-магазина, двоих фасовщиков наркотиков (37-летняя женщина и 40-летний мужчина), и четверых закладчиков наркотиков (19- и 20-летние девушки, а также 28- и 39-летние мужчины).

Сотрудники также провели обыски по местам проживания подозреваемых участников группы, где нашли и изъяли почти 1300 пакетиков с расфасованными наркотиками, приготовленными для закладки: почти 2 килограмма гашиша и около полутора килограммов марихуаны. Также изъяты электронные весы, упаковочный материал, планшеты, ноутбуки, средства сотовой связи и банковские карты.

Выяснилось, что подозреваемые в качестве оплаты за наркотики использовали криптовалюту, общались же между собой с помощью мессенджеров. Все задержаны.

Ранее в Петербурге с наркотиками задержали представителя Кадырова по СЗФО Хизриева.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области