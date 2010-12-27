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В Выборгском районе неизвестный угнал "Лексус" за 7 миллионов рублей
Сегодня, 9:40
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В Выборгском районе неизвестный угнал "Лексус" за 7 миллионов рублей

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Угонщика разыскивают.

22 октября в полицию Выборгского района обратилась 37-летняя женщина с жалобой о похищении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Она сообщила, что в промежутке с вечера 21 октября до утра следующего дня от дома №93 по проспекту Энгельса был похищен ее автомобиль "Лексус LX" стоимостью 7 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. Полицейские приступили к розыску угонщика.

Ранее маршрутка наехала на пешехода, перебегавшего проспект Луначарского.

Фото: МО МВД России "Троицкий" / ВКонтакте

Теги: кража, лексус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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