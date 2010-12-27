Маршрутка наехала на пешехода, перебегавшего проспект Луначарского

Человеку удалось выжить, но он в тяжелом состоянии.

В Калининском районе вечером 22 октября маршрутка сбила человека. По сведениям очевидцев, местный житель перебегал проезжую часть в неположенном месте. ДТП произошло около 23 часов, вблизи дома 78 корпус 1 по проспекту Луначарского.

Петербуржцы рассказали, что после столкновения с "пазиком" жертва еще была жива. Однако на дороги растеклась большая лужа крови. Очевидцы сфотографировали последствия аварии, но им пришлось замазать на снимках красное пятно.

Они рассказали, что около получаса человек лежал на дороге. Сначала он находился на спине, но потом сам перевернулся. Первыми прибыли сотрудники ДПС, а уже после этого врачи. Хотя местные жители отметили, что рядом с местом ДТП находится больница. Когда жертву забрала бригада скорой помощи, она еще могла двигать руками и шевелиться. Личность пострадавшего устанавливается.

На данный момент известно, что пациент находится в тяжелом состоянии. За рулем маршрутки находился 40-летний водитель. Полиция разбирается в обстоятельствах.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

