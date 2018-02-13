На Морской набережной авария. Водители не разъехались перед съездом во двор

В Василеостровском районе Петербурга вечером 22 октября произошла автомобильная авария. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. Piter.tv удалось получить видеозапись с моментом столкновения транспортных средств.
На кадрах видно, что один из участников движения загородил дорогу водителю, который пытался выехать со двора. Первый же шофер наоборот, собирался заехать в этот двор. Третий автомобилист двигался прямо по Морской набережной. Он не заметил напряженной ситуации между первыми двумя участниками, поэтому сильно разогнался на проезжей части. В результате молодой человек не успел затормозить, когда появилась выезжающая машина.
На данный момент в ситуации разбирается полиция. Обстоятельства инцидента выясняются. По предварительной информации пострадавших нет. Известно, что ДТП произошло вблизи 25 дома.
Ранее Piter.tv писал о том, что неадекватный мужчина выстрелил в участкового в Петербурге.
Фото и видео: Piter.tv
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