Неадекватный мужчина выстрелил в участкового в Петербурге

Злоумышленник задержан, полицейский отправлен в больницу.

В Невском районе Петербурга местный житель выстрелил в участкового 75-го отдела правоохранительных органов. Об этом сообщили очевидцы через социальные сети. К месту событий прибыли другие оперативники и даже начальство.

Злодея приняли толпой. Пострадавшего увезла скорая пишут в соцсетях петербуржцы

Известно, что инцидент произошел около 23 часов вечера 22 октября. Представитель закона прибыл по адресу улица Шотмана, 14, чтобы урегулировать бытовой конфликт. Женщина пожаловалась, что ее избивает сын, который находится в состоянии наркотического опьянения. У нарушителя оказалось огнестрельное оружие. Без стеснения он решил применить его в борьбе против полиции.

По информации от сотрудников МВД по региону, на данный момент пострадавшему 36-летнему оперативнику оказывается медицинская помощь. Он госпитализирован в Александровскую больницу. Его жизни ничего не угрожает. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб Признавашки

