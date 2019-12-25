В Курортном районе Петербурга раскрыли кражу иномарки за миллион рублей

Угонщика нашли во Пскове.

В Курортном районе Петербурге спустя более двух месяцев раскрыли кражу дорогостоящей иномарки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, еще 14 августа в полицию обратилась 48-летняя местная жительница, у которой угнали "Фольксваген" за миллион рублей.

Машина исчезла с парковки у дома №12 по улице Токарева в Сестрорецке, в полиции сразу же возбудили уголовное дело. На днях, 29 октября, предполагаемого угонщика задержали на Юбилейной улице во Пскове – им оказался 38-летний мужчина.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге злоумышленница обратилась с ложным доносом в полицию об угоне машины за 6 млн рублей.

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