В Петербурге злоумышленница обратилась с ложным доносом в полицию об угоне машины за 6 млн рублей

Вместе с предполагаемыми сообщниками ее задержали.

В августе 2020-го года женщина сообщила полиции о том, что у нее угнали "Лексус" за 6,4 млн рублей. Информация об угоне не подтвердилась, в отношении ее и ее сообщников возбудили уголовное дело. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Со слов 40-летней заявительницы, неизвестный похитил дорогостоящую иномарку в поселке Репино. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В дальнейшем выяснилось, что угона не было. 22-го октября правоохранители задержали троих неработающих жителей Мурманска, в том числе "жертву преступления". Полиция возбудила уголовное дело за заведомо ложный донос Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Спустя сутки, 23 октября, уголовное дело также возбудили из-за покушения на мошенничество в сфере страхования.

В результате розысков были задержаны еще две человек, они проживают в Выборге. Злоумышленников заключили под домашний арест.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в багажнике такси на Косыгина нашли труп мужчины.

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