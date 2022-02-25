В Калининском районе задержали мошенника, который присвоил деньги пенсионерки

Сумма общего ущерба составила 1 миллион рублей.

Во вторник, 22 февраля, в полицию Калининского района обратилась петербурженка и заявила, что утром того же дня на мобильный телефон ее 68-летней матери позвонил неизвестный, представился внуком и сообщил, что попал в ДТП и нужны деньги на операцию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Позже в квартиру пришел неизвестный и забрал 500 тыс. рублей. Через некоторое время мужчина позвонил снова и потребовал еще денег. Потерпевшая сняла со сберегательной книжки еще 500 тысяч рублей и передала их неизвестному. Сумма ущерба составила 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Накануне по подозрению в совершении преступления задержан и полностью изобличен 34-летний гражданин среднеазиатского государства.

В Выборгском районе задержали мошенника, который украл деньги пенсионеров.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по городу и области