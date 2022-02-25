В Выборгском районе задержали мошенника, который украл деньги пенсионеров

Мошенником оказался 19-летний житель Свердловской области.

В День защитника Отечества, 23 февраля, 84-летняя пенсионерка, проживающая в квартире дома №4/2 по Сиреневому бульвару, ответила на звонок неизвестного мужчины и услышала, что ее внучка сбила человека. Для того, чтобы "замять" уголовное дело, нужно деньги, за которыми приедет курьер. Пенсионерка передала 100 тыс. рублей неизвестному мужчине, после чего тот скрылся. Об этом женщина рассказала сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Таким же способом с 15 по 22 февраля в разных районах города было совершено еще 8 преступлений. Злоумышленник заполучил почти 3 млн рублей. По всем эпизодам возбудили уголовные дела по статье о мошенничества.

Накануне в в результате оперативно-розыскных мероприятий в доме 101/4 по Витебскому проспекту по подозрению в совершении указанных преступлений был задержан 19-летний уроженец Свердловской области.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по городу и области