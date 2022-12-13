В Ленобласти во время задержания дачный вор напал на полицейского с ножом

Злоумышленник был ранен в ногу. Всего задержаны пять человек.

Сотрудники полиции Гатчинского района задержали группу дачных воров. Для отражения нападения правоохранителям пришлось применить табельное оружие.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию Гатчинского района в последнее время стали часто поступать заявления о кражах из дачных домов. Злоумышленники похищали ценное имущество, в том числе, дорогостоящий бензо- и электроинструмент. Были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

Ночью 6 февраля в уголовный розыск поступила оперативная информация о кражах из дачных домов в садоводстве "Новинка". Злоумышленники передвигались на двух автомобилях Hyundai Solaris. На место происшествия выехали правоохранители.

Для задержания подозреваемых были задействованы патрульные наряды полиции. Спустя час на 6-м километре автодороги "Мины – Новинка" в районе деревни Введенское нарядом ГАИ оба автомобиля были блокированы и остановлены. Были задержаны пятеро человек, в том числе четверо мигрантов. При осмотре автомобилей были обнаружены украденные в садоводстве строительные инструменты и вещи.

Один из иностранцев, 33-летний мужчина, при задержании оказал сопротивление и попытался скрыться в лесу. Полицейскими было организовано его преследование. Спустя час оперативник уголовного розыска нашел беглеца в лесополосе между деревнями Введенское и Мины. Увидев полицейского, злоумышленник достал нож, второй рукой распылил в лицо оперативнику газовый баллончик и, выкрикивая угрозы, попытался напасть на него. После предупредительного выстрела в воздух сотрудник полиции выстрелил в ногу нападавшему. Ему в дальнейшем была оказана первая медицинская помощь и вызваны медики. После оказания медицинской помощи раненый злоумышленник был доставлен в отдел полиции.

Проводится дальнейшее расследование.

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Видео: МВД