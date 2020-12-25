Сотрудники петербургского рыбзавода ушли в простой до января

Предприятие подало сведения о простое 248 человек с 1 октября по 31 декабря 2022 года.

Стало известно, что в Петербурге сотрудников Рыбоперерабатывающего комбината № 1 отправили в простой до конца декабря 2022 года. Предприятие является одним из крупнейших в российской отрасли переработки, пишут "Невские новости".

Предприятие подало сведения о простое 248 человек с 1 октября по 31 декабря 2022 года.

Комбинат был создан на базе одного из профильных заводов, основанного в 1974 году. До кризиса предприятие выпускало до 90 тонн продукции ежедневно, а ассортимент насчитывал более 250 видов, которые поставляли в крупные торговые сети.

Ранее крупный рыбзавод в Петербурге находится на грани банкротства. До пандемии на заводе выпускали порядка 400 товарных категорий рыбы. В частности, была свежемороженая, копчёная, и деликатесная продукция. Они выходили под брендами "Своя рыбка", "А"море" и "Морская планета".Долги по кредитам составляют 3,8 млрд рублей. В последнее годы комбинат лишился значительной доли сырья и товаров.

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