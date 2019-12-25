Крупный рыбзавод в Петербурге находится на грани банкротства

Долги по кредитам составляют 3,8 млрд рублей.

В Петербурге может закрыться крупный в Северо-Западном Федеральном округе рыбоперерабатывающий комбинат РОК № 1. Предприятие находится на грани банкротства, пишет "Фонтанка".

До пандемии на заводе выпускали порядка 400 товарных категорий рыбы. В частности, была свежемороженая, копчёная, и деликатесная продукция. Они выходили под брендами "Своя рыбка", "А"море" и "Морская планета".

Долги по кредитам составляют 3,8 млрд рублей. В последнее годы комбинат лишился значительной доли сырья и товаров. Около 40 процентов займа заводу предоставил Сбербанк. В августе специалисты банка подали в суд на комбинат, потребовав деньги за счёт ареста имущества и счетов.

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