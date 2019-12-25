В Петербурге в простое находятся 7,4 тысяч работников

За две недели на работу устроились 612 человек, еще 15 256 находятся в поиске.

В Петербурге снижается количество безработных. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Валерия Москаленко.

За две недели на работу устроились 612 человек, еще 15 256 находятся в поиске. В простое 7 415 работников на 60 предприятиях. Это на 371 меньше, чем в конце ноября. В режиме неполной занятости работают 1 545 человек на 59 предприятиях, -255 за две недели.

Ранее Toyota уволит всех сотрудников завода в Петербурге до конца года. В середине ноября в простое были 1 937 специалистов, а по состоянию на 7 декабря уволены 1800 человек.

Фото: Piter.tv

