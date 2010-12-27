В Петербурге на заводах Nissan и Toyota произошла вспышка гепатита А. Десятки автомобилестроителей госпитализировали в инфекционные больницы. Причину эпидевспышки пока не нашли. Об этом сообщает "Фонтанка".
Заводы уже посетили специалисты Роспотребнадзора и закрыли местные столовые. Выпуск автомобилей при этом не остановили. Здоровых сотрудников перевели на сухпайки.
На весь день дают какой-то непонятный сэндвич, воду и йогурт. Восьмичасовую смену не отменяют. Рабочую одежду мы приносим из дома и домой уносим, на заводе не оставляем.
Персонал завода Nissan
Ранее мы писали, что завод Nissan в Санкт-Петербурге остановил работу на три недели.
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