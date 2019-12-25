В Приморском районе 22 ноября инспекторы ДПС остановили "Газель", которая была оборудована специальными световыми сигналами и имела обозначения аварийно-спасательной службы. Как оказалось, "Газель" никакого отношения к спасателям не имеет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Автомобиль остановили у дома №18 по улице Ильюшина. Инспекторы ДПС обнаружили, что на кузове автомобиля была нанесены цветографические обозначения аварийно-спасательной службы, а на крыше находили световые сигналы. Оказалось, что "Газель" никакого отношения к спасателям не имеет, а принадлежит коммерческой структуре. Водитель не смог обосновать наличие спецсигналов. По данным полиции, автомобиль мог использоваться в том числе и в качестве скоростного такси для доставки "с ветерком" VIP. Данная информация проверяется.
Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.
В Казани пассажир автобуса брызнул "перцовкой" в лицо кондуктору.
Фото: МВД
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