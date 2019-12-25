Водитель не смог обосновать на­личие спецсигналов.

В Приморском районе 22 ноября инспекторы ДПС остановили "Газель", которая была оборудована специальными световыми сигналам­и и имела обозна­чения аварийно-спаса­тельной службы. Как оказалось, "Газель" никакого отношения к спасателям не имеет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль остановили у дома №18 по улице Ильюшина. Инспекторы ДПС обнаружили, что на кузове автомоби­ля была нанесены цве­тографические обозна­чения аварийно-спаса­тельной службы, а на крыше находили световые сигналы. Оказалось, что "Газель" никакого отношения к спасателям не имеет, а принадлежит комм­ерческой структуре. Водитель не смог обосновать на­личие спецсигналов. По данным полиции, автомобиль мог исполь­зоваться в том числе и в качестве скорос­тного такси для дост­авки "с ветерком" VIP. Данная информация проверяетс­я.

Авто­мобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.

В Казани пассажир автобуса брызнул "перцовкой" в лицо кондуктору.

Фото: МВД