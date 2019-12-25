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Служащие ЗВО обучатся экстремальному вождению
Сегодня, 16:43
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Служащие ЗВО обучатся экстремальному вождению

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Участники учений пройдут курсы по вождению в условиях гололедицы, слабой видимости и преодоления препятствий.

Водители частей армии ЗВО состоятся курсы по подготовке к управлению транспортом в экстремальных условиях. Об этом сообщила пресс-служба войскового подразделения.

В общей сложности курсы пройдут 200 военнослужащих. Они освоят несколько навыков, в частности - вождение в условиях гололедицы, слабой видимости и с преодолением препятствий.

Кроме того, участники тренировки посмотрят учебно-методические фильмы и записи с авторегистраторов машин, попавших в ДТП.

Ранее мы рассказали о том, что в Луге нашли захоронение 134 советских граждан, убитых в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба ЗВО

Теги: вождение, зво, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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