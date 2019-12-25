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Сотрудники Всеволожского лесничества просят помочь придумать имя зубренку
Сегодня, 15:13
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lizapoluda

Сотрудники Всеволожского лесничества просят помочь придумать имя зубренку

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Лучший вариант выберут 15 мая.

Во вторник, 10 мая, в зубровнике Токсово родился теленок мужского пола. Сотрудники Всеволожского лесничества просят всех желающих помочь придумать малышу имя. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Ленинградская область". 

Отмечается, что поскольку зубренок родился сразу после 75-летия Победы, желательно связать будущее имя с этой датой. При этом нужно постараться, чтобы оно было коротким и запоминающимся. 

Свои варианты подписчики группы могут оставить в комментариях к посту до полуночи 15 мая. В полдень начнется голосование за лучшие предложения. 

Ранее мы рассказали о том, что троих тюленей выпустили в Финский залив после реабилитации.

Фото: ВКонтакте / lenobl 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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