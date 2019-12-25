Сотрудники УФАС Ленобласти обратили внимание на дорогую свинину

За последний месяц цена на мясо выросла в полтора раза.

Управление Федеральной антимонопольной службой Ленобласти выяснило, что цены на свинину в регионе выросли в полтора раза. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При этом ценник стал меньше у других продуктов: пшена, чая, хлеба, сливочного масла, говядины, молока, яиц и сахара.

По словам замглавы областного УФАС Елены Руслановой, критического роста цен на рынке не выявлено. Кроме того, складу обеспечены запасами продовольствия, все поставки производятся по плану.

Ранее мы рассказали о том, что петербургские активисты перечислили некачественные марки творога накануне Пасхи.

Фото: Pixabay