Сотрудники Смольного выгнали нелегальных арендаторов из-под Кушелевского путепровода

Там находились офисы, автосервис, автомойка и пункт по приему металлолома.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга наведался в сооружение по адресу Кушелевский путепровод, литера А. Оказалось, что оно незаконно используется под офисы, автосервис, автомойку и пункт приема металлолома. Помещение пришлось освободить, сообщили в ведомстве.

Объект нежилого фонда находится в собственности города. Стало известно, что в нем провели ряд несогласованных перепланировок. Например, самовольно пристроили сооружение площадью 20 квадратных метров.

Ранее с ООО "Колорит" был заключен договор об аренде, однако срок действия истек в марте 2017 года. Теперь его заняли другие компании без необходимых на то документов. Задолженность перед городом за использование объекта - 3 млн рублей.

Пользователь знал о том, что помещение нужно освободить, но не сделал этого. В четверг, 1 августа, сотрудникам комитета пришлось лично помочь вынести вещи.

Ранее Piter.TV сообщил о том, то что власти Петербурга дополнительно выделили 1,8 млрд на ремонт дорог.

Фото: gov.spb.ru