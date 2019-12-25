Сотрудники Россельхознадзора сожгли 44 кг сыра из Евросоюза

Молочная продукция находится под санкциями.

Сотрудники Управления Россельхознадзора изъяли более 44 кг санкционного сыра в результате рейда на Хасанском рынке. Об этом 7-го августа рассказала пресс-служба ведомства.

На маркировочных этикетках продукции было указано, что товары произведены в Италии, Бельгии, Эстонии и Литве, то есть странах-членах Европейского союза. Это нарушает Указ Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации".

Сегодня запрещенную к ввозу продукцию сожгли.

Ранее стало известно о том, что в июле в Петербург завезли более 392 тысяч тонн продукции.