Росгвардия задержала приезжую из Карелии, которая хотела зарезать подругу

Между женщинами вспыхнул конфликт на почве ревности.

Днем 4 марта правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге агрессивную женщину, которая размахивала ножом и угрожала зарезать свою знакомую. По информации пресс-службы УВО, причиной ссоры стал алкоголь и единсвенный мужчина.

Известно, что две женщины распивали спиртное в компании со своим знакомым около одного из домов на улице Вавилова. Дамы не смогли поделить между дуг другом единственного кавалера и вспыхнула ссора. Внезапно 42-летняя уроженка республики Карелия достала из сумочки нож и начала сыпать угрозами в адрес своей оппонентки. 39-летняя женщина восприняла все буквально и обратилась в полицию.

Неподалёку оказался отряд вневедомственной охраны, который задержал пьяную дебоширку. Пострадавшая написала заявление на свою обидчицу в территориальный отдел полиции.

Как выяснилось, женщина была ранее судима за преступление, предусмотренное статьей " угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". В отношении задержанной завели уголовное дело по той же статье.

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