Коммунальщики поленились убрать Навального с грязного сугроба

Жильцы дома написали "Навальный" на огромном грязном сугробе, однако коммунальщики не собираются его убирать.

Жители Ленингрдской области пытались заставить работать местных коммунальщиков, однако даже Навальный в этом не помог. Работников не смутила огромная надпись: "Навальный" на сугробе.

Жители одного из домов на Европейском проспекте в Кудрово решили использовать распространенный способ из социальных сетей для мгновенной работы коммунальщиков. Для этого местные жильцы написали на сугробе фамилию Навальный. Но несмотря на все старания петербуржцев, фамилия до сих пор красуется на улице.

Очевидцы отмечают, что уже третью неделю сугробы чернеют, проседают, а надпись ярко светится.

Видео: Piter.tv